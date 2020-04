VIDÉO | Coronavirus: la peine de cette nonagénaire émeut Emmanuel Macron

Un récent reportage de France 2 consacré à la détresse des résidents de maisons de repos a suscité une vague d’émotions parmi les téléspectateurs français, dont le président de la République.

Deux jours après sa diffusion dans le JT de lundi soir, un reportage de France 2 est encore massivement partagé sur les réseaux sociaux. Et pour cause, il fait la part belle à des témoignages bouleversants d’émotions.

Ainsi, à l’instar d’autres résidents des maisons de repos, Jeanne Pault, une nonagénaire, fait état de son mal-être pendant cette période de confinement.

«Je ne peux même pas aller chez ma voisine. On ne peut même pas discuter. Et je suis enfermée là-dedans toute la journée. Ce n’est pas une vie à 97 ans», explique-t-elle au micro de France 2. «Ma voisine, elle n’a pas le virus. Et moi non plus. On pourrait se voir de temps en temps, discuter un petit peu.»

Les témoignages que nous avons recueillis et qui bouleversent les français . https://t.co/8MrAbB7wGB — Maryse Burgot (@MaryseBurgot) April 22, 2020

Terriblement affectée par la situation actuelle, la nonagénaire ne voit plus ses enfants depuis le début du confinement. Et refuse de s’alimenter correctement.

«Je me force à manger parce que mes enfants rouspètent, lâche-t-elle, dépitée. Ils me disent: «Maman, tiens le coup jusqu’au bout».»

«Votre peine nous bouleverse tous»

«Cette crise, elle n’a pas eu beaucoup de visages. Et ça, ce sont les visages de cette crise sanitaire», estime la journaliste de France 2 à l’origine du reportage, dans une interview accordée à l’émission «Quotidien». «On a vu la souffrance qui régnait (dans les Ehpad) malgré la grande bienveillance des soignants.»

Représentatif du désespoir de nombreux seniors isolés, le témoignage de Jeanne Pault a secoué des milliers de Français. Y compris Emmanuel Macron.

Madame, votre peine nous bouleverse tous. Pour vous, pour tous nos aînés en maison de retraite ou en établissement, les visites des proches sont désormais autorisées. Toujours avec une seule priorité : vous protéger. #FranceUnie https://t.co/elzJdXo3H7 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 21, 2020

Sur le réseau social Twitter, le président de la République a ainsi répondu à la tristesse de cette grand-mère complètement perdue: «Madame, votre peine nous bouleverse tous. Pour vous, pour tous nos aînés en maison de retraite ou en établissement, les visites des proches sont désormais autorisées. Toujours avec une seule priorité: vous protéger.»