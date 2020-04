La collecte des déchets en porte-à-porte interrompue dans le Coeur du Hainaut

Les poubelles ne seront plus ramassées jusqu’à nouvel ordre.

Décidément l’actualité liée à la collecte des déchets est riche en rebondissements en cette période de crise sanitaire. Ce mercredi matin, l’intercommunale Hygea annonce la suspension de toutes les collectes en porte-à-porte jusqu’à nouvel ordre.

Pour quelle raison? «La Direction de l’intercommunale Hygea a constaté ce matin qu’il n’était plus possible de maintenir une relation de travail saine et basée sur la confiance au sein du Département Collecte en porte-à-porte», se refusant à tout autre commentaire.

Concrètement, toutes les collectes prévues ce jour sont annulées. Sont concernées les communes d’Estinnes (zone 1 et 2), Le Rœulx, La Louvière (zone 5), Mons (zone 1 et 4), Morlanwelz et Quaregnon.

Pour la suite, «Hygea garantit aux citoyens qu’elle met tout en œuvre pour rétablir la situation le plus rapidement possible.»

Les informations sur les prochaines collectes de la semaine et l’organisation éventuelle de collectes de rattrapage seront communiquées par l’intercommunale dès que possible, via le site www.hygea.be et la page Facebook de l’intercommunale.

À noter que cet incident ne remet pas en cause la réouverture partielle des recyparcs, prévue ce jour à partir de midi.