Tous nos recyparcs rouverts aujourd’hui, mais...

Depuis ce mercredi, l’accès aux recyparcs est étendu.

Moyennant prise de rendez-vous préalable (au 069 884 076 ou via www.ipalle.be) et respect des conditions (porter un masque et des gants, rester dans le véhicule jusqu’aux conteneurs indiqués, amener ses propres outils, respecter les mesures de distanciation, enfants de moins de 16 ans non admis), tous les déchets sont acceptés, à l’exception des déchets inertes de construction, des déchets dangereux (déchets toxiques, huiles et graisses…) et des déchets PMC.