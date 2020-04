Coronavirus: diminution du nombre de personnes hospitalisées et aux soins intensifs, 266 nouveaux décès

Le Centre de crise et le SPF Santé publique tiennent leur point presse quotidien, ce mercredi, pour faire le point sur l’épidémie du nouveau coronavirus dans notre pays.

Lors du point presse, on a appris que 4765 personnes sont actuellement hospitalisées (diminution de plus de 200 depuis le dernier bilan) et 1020 personnes se trouvent aux soins intensifs (-59).

Quelque 266 décès ont été rapportés au cours des dernières 24 heures, dont 87 à l’hôpital et 178 en maison de repos (13% confirmés covid-19 par un test en laboratoire, 87% sont des cas suspects).

