Encore un temps doux et ensoleillé pour ce mercredi

Le soleil sera généreux mercredi, sous des maxima atteignant jusqu’à 22 degrés dans le centre du pays, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Le vent, de secteur nord-est, sera modéré à parfois assez fort en Ardenne, où des rafales pourront atteindre 50 km/h.

Le mercure oscillera entre 18 degrés dans les Hautes Fagnes et 22 degrés dans le centre. En soirée et durant la nuit, le ciel restera dégagé et le vent faible, avec des minima compris entre 4 et 9 degrés.

La journée de jeudi s’annonce également ensoleillée, sous un vent de secteur est généralement faible. Le thermomètre affichera entre 18 et 20 degrés sur les hauteurs ardennaises et à la Côte, et entre 20 et 23 degrés ailleurs.

Du soleil toujours, pour vendredi, mais quelques champs nuageux pourront dévier sur le territoire belge.

