«Unorthodox», «The F***inck end of the world», «The Morning Show», «Forte», «Divino Amor»: voici nos 5 choix streaming & VOD du 21 avril

Quatre séries et un film au menu de ce mercredi zappette. -

Le mercredi, c’est (provisoirement) le jour de notre sélection streaming & VOD. Avec, ce 21 avril, une plongée au cœur de la communauté juive hassidique de New York, un duo d’adolescents potentiellement psychopathes, ou encore un show matinal bien meilleur que le combo ViVacité-La Première. Notre «team cinéma» (la seule, la vraie) reste mobilisée pour vous dire ce qu’il faut en penser. Vous n’êtes toujours pas obligés de les croire. Mais bien de les lire.

1 Unorthodox

Netflix (1 saison). Série d’Anna Winger. Avec Shira Haas, Amit Rahav & Jeff Wilbusch.

Ce que ça raconte

Esty, jeune mariée issue de la communauté juive hassidique de New York, s’enfuit pour gagner Berlin. Et s’offrir une nouvelle vie, loin de ses traditions étouffantes.

Ce qu’on en pense

Une adaptation très intense du livre de Deborah Feldman. Une série courte (quatre épisodes), mais très équilibrée, et qui évite d’endosser la robe de procureur pour, plutôt, expliquer le contexte. Un sacré coup de cœur.

2 The End of the F***ing World

Netflix (2 saisons). Série de Jonathan Entwistle. Avec Alex Lawther, Jessica Barden et Naomi Ackie.

Ce que ça raconte

Deux ados marginaux se lancent dans une fugue aussi (auto-) destructrice que libératrice.

Ce qu’on en pense

Dialogues, BO et comique de situation absolument irrésistibles. La deuxième saison perd en authenticité, mais ces jeunes acteurs sont si incroyables qu’on leur pardonne tout. F***inguement bon!

3 The Morning Show

Apple TV + (1 saison). Série de Kerry Ehrin. Avec Jennifer Aniston, Reese Witherspoon et Steve Carell.

Ce que ça raconte

Mitch Kessler et Alex Levy coaniment la case matinale sur une chaîne nationale. Le duo s’effondre lorsque Mitch est accusé de harcèlement sexuel. Alex, qui pensait récolter seule les lauriers, se voit alors flanquée d’une petite nouvelle…

Ce qu’on en pense

À partir d’un sujet bien glauque, The Morning Show parvient à glisser vers la comédie grinçante. Et à montrer tous les aspects pervers de ce monde fait de vanité.

4 Forte

Amazon Prime. Comédie de Katia Lewkowicz. Avec Melha Bedia, Alison Wheeler et Valérie Lemercier. Durée: 1 h 35.

Ce que ça raconte

Une jeune femme un peu forte part à la recherche de sa féminité en s’initiant au… pole dance. Coup de barre ou coup de génie?

Ce qu’on en pense

Un film qui devait sortir… juste avant le confinement. Le voici sur Amazon Prime. Une réflexion assez juste, et souvent amusante, sur la notion même de féminité. Avec une Valérie Lemercier très en forme en bonus.

5 Divino Amor

VOD (Proximus, Voo, Pickx,…). Drame de Gabriel Mascaro. Avec Dira Paes et Julio Machado. Durée: 1 h 41.

Ce que ça raconte

Brésil, 2027. Joana enregistre les nouveau-nés et les divorces. À tous les coups, elle essaye de convaincre les mariés de le rester. Très souvent, ça marche tandis qu’elle ne parvient pas à tomber enceinte…

Ce qu’on en pense

Un film à l’effet troublant qui peut être une force ou une faiblesse selon celui qui regarde. Ceux qui aiment les films décalés y trouveront leur compte.

