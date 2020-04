Une quinzaine de combis pour «un jeune qui fume sa clope»: «Où est la proportionnalité?»

Des dizaines de policiers et «une quinzaine de véhicules» pour «un jeune homme sorti fumer une clope» au bas de sa tour de logements sociaux marollienne: les images d’une intervention policière «pour non-respect des mesures de confinement» indignent sur les réseaux sociaux.

Plusieurs habitants des Marolles s’indignent ces dernières heures sur les réseaux sociaux d’une intervention policière qui a pris des proportions impressionnantes ce dimanche 19 avril. Plusieurs vidéos de l’incident circulent qui, à tout le moins, posent question.

D’après les témoins, un jeune homme habitant la cité Hellemans, adjacente à la place du Jeu de Balle, était descendu de son immeuble «pour fumer une cigarette» lorsqu’il a été interpellé par la police. C’est sa sœur qui donne l’alerte sur Instagram. «Mon petit frère était sorti pour fumer une clope. Les policiers procèdent à un “contrôle”. Mon frère leur demande pourquoi en expliquant qu’il habite là et qu’il n’a pas sa carte d’identité sur lui. De là, ils s’en prennent à lui, jetant ses affaires, lui arrachant les cheveux. Ils justifient leur acte ignoble en disant qu’il a refusé de coopérer. Jusqu’à quand devons-nous accepter de subir ça?»

«Confinement difficilement supportable»

Une fois la vidéo partagée, c’est l’emballement. Plusieurs habitants du quartier, commerçants et acteurs de terrain se refilent les images. D’autres enrichissent le débat avec une autre prise de vue, enregistrée depuis la rue de la Rasière, perpendiculaire à la cour de l’immeuble. Une chose heurte: le déploiement de force («15 combis et voitures»). D’aucuns préfèrent laisser le bénéfice du doute aux agents «puisqu’on ne sait pas ce qui se passe avant le début de la vidéo». Mais pour d’autres, c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase du confinement «dans une cité de logements sociaux qui n’est pas connue pour la grande taille de ses appartements et où ce confinement est on s’en doute difficilement supportable». Et de s’émouvoir: «il n’y a là aucune proportionnalité dans l’intervention de la police». Le déploiement policier «sans respect des mesures de distanciation sociale» pose question aux riverains quant à sa proportionnalité. Facebook

Du côté de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles, on nous confirme que l’incident «se déroule dans le cadre d’un contrôle du respect des mesures Covid-19». D’après la porte-parole de la zone Ilse Van de Keere, «un particulier auquel on demande une pièce d’identité refuse de la fournir. Tout de suite, les collègues préfèrent appeler du renfort. La personne a ensuite été emmenée au commissariat pour un contrôle d’identité».

Quant au déploiement de fourgons constaté par les témoins, la zone le justifie par «la venue de plusieurs personnes» sur les lieux. «Pas mal de monde est sorti en rue, ce qui rendait l’atmosphère assez tendue». Une seconde vidéo postée par la sœur du jeune homme en témoigne. «Certains voulaient s’immiscer dans l’intervention», reprend Ilse Van de Keere. «D’où cet appel de renforts très rapide, pour garder à distance les personnes accourues pour observer».

D’après différents témoins, le cortège de véhicules s’est disloqué «rapidement», quelque 10 ou 15 minutes après sa formation.