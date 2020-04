Voici la liste des recyparcs qui rouvrent ce mercredi en province de Liège

Attention, seuls les déchets verts et encombrants seront acceptés! heymans Archives

45 des 49 recyparcs gérés par Intradel rouvrent ce mercredi mais uniquement pour les déchets verts et encombrants.

Le feu vert donné par le Conseil national de sécurité, Intradel organise la réouverture partielle de ses recyparcs en province de Liège, à partir de ce mercredi matin. C’est la première chose à retenir: la réouverture se veut partielle car seuls les déchets verts et les encombrants seront acceptés! Partielle, elle le sera aussi au niveau du nombre de recyparcs qui ouvriront à nouveau leurs grilles avec le concours de 45 des 49 sites auxquels s’ajoutent les biocentres de Soumagne et de Grâce-Hollogne. Ainsi, les recyparcs de Flémalle 1, Boncelles, Jemeppe et Verviers 1 restent fermés jusqu’à nouvel ordre.

Pour rappel, et cela avait crispé certains bourgmestres dont ceux de la Conférence des élus de Huy-Waremme, Intradel conditionnait son accord pour une réouverture des recyparcs à la présence de policiers locaux ou de gardiens de la paix pour assurer la sécurité. On notera que la grande majorité ouvrira en semaine de 9h à 17h et le samedi de 8h30 à 17h. Voici la liste exhaustive.

Recyparcs ouverts de 9h à 17h en semaine et de 8h30 à 17h le week-end: Amay, Ans, Angleur, Aywaille, Bassenge, Beyne-Heusay, Blegny, Burdinne, Chaudfontaine, Esneux, Flémalle 2 (ZI de l’Arbre de St-Michel), Fléron, Glain, biocentre de Grâce-Hollogne (uniquement les déchets verts), Hannut, Herstal (attention à partir de 9h30), Herve, Huy, Jalhay, Juprelle, La Calamine, Limbourg, Lontzen, Nandrin, Oupeye, Plombières, Raeren, Remicourt, Sart-Moray, Saint-Goerges, Seraing 1, biocentre de Soumagne (uniquement déchets verts), Spa, Sprimont, Theux, Thimister (ZI Plenesses), Trooz, Verviers 2 (ZI Stembert), Visé, Wanze, Waremme et Wasseiges.

Recyparcs ouverts de 9h à 13h uniquement: Comblain-au-Pont et Ouffet/Anthisnes.

Recyparcs ouverts de 13h à 17h uniquement: Clavier et Ferrières.

