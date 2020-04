75 000€ récoltés en un mois par le Fonds pour la Recherche Médicale en Hainaut

Les principaux bénéficiaires des dons ont été les hôpitaux hennuyers.

Le 21 mars dernier, le Fonds pour la Recherche Médicale en Hainaut lançait un appel aux dons dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Depuis cette date, ce sont 75 000€qui ont été récoltés et distribués au fur et à mesure de leur récolte auprès d’institutions de la province.

Les premiers bénéficiaires ont été les six groupes hospitaliers partenaires du FRMH, à savoir le CHU Ambroise Paré, le CHU Charleroi, le Grand Hôpital de Charleroi, le CHU Tivoli, EpiCURA et le Groupe Jolimont. Ceux-ci se sont vus verser 63 000 euros, répartis entre les différents hôpitaux.

«Le FRMH a toujours fait preuve d’une totale transparence quant à l’utilisation des dons des citoyens. C’est pourquoi, un retour a notamment été demandé aux hôpitaux quant à l’utilisation des moyens financiers qui ont été mis à leur disposition», précisent les responsables du FMRH dans un communiqué.

À ce jour, les dons ont essentiellement servi à l’acquisition de matériel tels que: un respirateur, des masques FFP2, des lunettes et blouses de protection, l’aménagement d’une salle de réanimation, du matériel médical et de ventilation ainsi que des tablettes pour appels vidéos pour les patients.

Ensuite, le FRMH est intervenu auprès du Fablab de Mons en lui versant un total de 8000 euros en guise de soutien pour l’achat de matériel nécessaire à la confection de visières de protection. Ces visières sont distribuées gratuitement au personnel soignant et de sécurité de la région montoise et alentours.

Enfin, 5000 euros ont été dédiés à la recherche et à la poursuite de l’étude de recherche européenne coordonnée par deux professeurs de l’UMons et relative à l’anosmie (perte du goût et de l’odorat) comme symptôme important de l’infection au virus. Cette aide a été accordée après l’examen préalable du projet de recherche par le Comité de Gestion du FRMH.