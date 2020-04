La Louvière: allègement fiscal pour aider les entreprises

Illustration Reporters/Face to Face

Des taxes ne seront pas levées, d’autres seront allégées.

L’année 2020 devait être une année où les taxes étaient globalement revues à la hausse à La Louvière. Mais la crise liée au coronavirus est passée par là. Dès lors, ce sont des baisses de taxes qui se profilent afin de soutenir le secteur économique fortement impacté par les mesures de prévention sanitaire.

Le Collège communal a donc décidé lundi dernier lors de sa séance hebdomadaire de proposer au Conseil communal des mesures concrètes afin de répondre aux premières attentes du tissu entrepreneurial louviérois.

Trois mesures d’allègement fiscal sont proposées.

La première consisterait à ne pas lever, pour l’année 2020, la taxe sur les enseignes et publicités assimilées, la taxe sur les débits de boissons, la taxe sur les commerces de petite restauration et la redevance sur les terrasses et les étalages.

La deuxième concerne un dégrèvement de taxe équivalent à la période d’inactivité liée au Covid-19. Cela concerne les taxes sur les implantations commerciales, sur la force motrice et sur les services de taxis.

La troisième prévoit une prolongation de l’abonnement des maraîchers au regard de la période de confinement.

Selon les estimations du Collège communal, ces allègements fiscaux équivaudraient à un effort de près de 500 000 euros «afin de soulager le poids de la crise qui pèse sur les épaules des indépendants et des entrepreneurs établis sur le territoire de la Ville.»