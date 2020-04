C’est officiel: Les Ardentes reportées à l’an prochain

Pas de report en septembre prochain pour le festival des Ardentes, à Rocourt. Il aura lieu l’an prochain.

On s’y attendait, même si les organisateurs des Ardentes avaient laissé planer le doute sur un possible report au mois de septembre prochain après l’annonce du Conseil national de sécurité indiquant qu’aucun festival d’été ne pourra avoir lieu en Belgique d’ici au 31 août. Ce mardi, le couperet est tombé sur la page Facebook du festival liégeois: «Les Ardentes doivent se résoudre à reporter cette édition à l’an prochain, du 8 au 11 juillet 2021.»

C’est la mort dans l’âme que nous devons admettre que l’incertitude quant à notre situation à tous dans la crise sanitaire actuelle est trop grande.

«Face à la déception de nos festivaliers et des nombreux fans des artistes programmés aux Ardentes cette année, nous avons d’abord voulu analyser avec le bourgmestre de Liège, les artistes et nos partenaires, la possibilité de reporter Les Ardentes à septembre 2020», indiquent les organisateurs. «Tous nous ont aidés à envisager cette éventualité de manière constructive et nous tenons à les en remercier. Néanmoins, c’est la mort dans l’âme que nous devons admettre que l’incertitude quant à notre situation à tous dans la crise sanitaire actuelle est trop grande, et que nous sommes contraints de reporter le festival à 2021, et ce même si nous avons tous envie de retrouver au plus vite nos liens sociaux, la culture et nos sorties. Nous sommes bien évidemment aussi déçus que vous par cette nouvelle. Nos équipes travaillent dur depuis des mois pour vous proposer cette affiche exceptionnelle et pour vous accueillir sur le nouveau site de Rocourt qui s’annonce magnifique.»

Vu les contacts récents déjà pris avec les artistes, «nous ne doutons par contre pas que l’affiche de 2021 sera plus forte encore, car nous allierons l’engagement reçu ces derniers jours de nombreux artistes programmés en 2020 à revenir en 2021 à de toutes nouvelles opportunités de programmation qui se présenteront à nous».

Quid des tickets? «Gardez votre ticket 2020 pour 2021»

«Concernant la billetterie et plus précisément votre ticket, s’agissant d’un report de l’édition 2020 en 2021 et au vu de la situation difficile dans laquelle la crise sanitaire plonge tout le secteur culturel, nous avons besoin, dans la mesure du possible, de votre solidarité à tous envers Les Ardentes, votre festival», soulignent les organisateurs.

«La plus forte des solidarités que vous puissiez nous exprimer est de garder votre ticket 2020 pour 2021 (sans intervention nécessaire de votre part et sans frais ni coût additionnel bien entendu). Notre engagement moral à nous sera de vous proposer l’année prochaine un line up encore plus incroyable, qui vous satisfera autant, voire encore plus, que celui de cette année. Nous y travaillons ardemment.»

Pour toute autre formule, «nous vous communiquerons les modalités pratiques au plus tard pour le 15 mai, quand nous aurons pu faire le point avec nos intermédiaires billetterie».

Une alternative de soutien au festival

«Une alternative de soutien au festival sur laquelle nous travaillons, tout aussi solidaire pour nous et permise désormais dans le cadre de la crise du Covid-19 par les arrêtés ministériels du gouvernement fédéral belge, est un système de voucher (coupon d’achat) valable sur le festival lors des deux prochains exercices (quel que soit le type de billet ou d’achat). Et enfin, nous allons également analyser avec nos partenaires de billetterie, les modalités d’une formule de remboursement pour ceux qui seraient dans l’incapacité d’accepter un report du billet à 2021 ou un coupon/voucher.»