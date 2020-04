10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mardi

Tous confinés, tous geeks; Un numéro vert pour soutenir les détenus; Le McDo d’Alleur pris d’assaut: une file de… 80 voitures sur le temps de midi; Du lombricompost à commander par la poste… Voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mardi 21 avril.

1 Rentrée progressive: pour les années qualifiantes ou pour les «déconnectés»?

Qui faut-il faire rentrer en premier?

Les petits, les grands?

Ceux qui terminent une année qualifiante ou ceux pour qui suivre des cours à distance est impossible?

+ D’abord les déconnectés

2 Un numéro vert pour soutenir les détenus

La vie en prison est dure, avec une vie sociale et des contacts avec les proches très limités. Et ce constat ne s’est certainement pas amélioré avec les mesures de confinement adoptées dans le cadre de la pandémie: distanciation physique et surtout interdiction des visites de proches ou d’associations d’assistance morale aux détenus. Si bien que fin mars, de vives tensions ont secoué la prison de Jamioulx. Énervés par leurs conditions de détention, des détenus avaient refusé de réintégrer leur cellule.

+ Des tensions apaisées

3 Le McDo d’Alleur pris d’assaut: une file de… 80 voitures sur le temps de midi

Importantes files, ce mardi midi, au McDonald’s d’Alleur (Ans, en province de Liège) pour la réouverture de la chaîne de restauration rapide.

Sous l’œil de la police locale.

+ « On avait envie d’enfin manger un McDo »

4 Commerces et restos ouverts près de chez vous? Petit shopping virtuel dans les 19 communes de Bruxelles

Le commerce local aussi est malade du coronavirus. Pas facile pour les artisans bruxellois de maintenir un semblant d’activité durant le confinement. Alors à l’échelon régional ou communal, des vitrines en ligne donnent un coup de pouce à ceux qui ont baissé le volet et surnagent via l’e-commerce. Tour d’horizon.

+ Une économie locale sous respirateur artificiel

5 Tous confinés, tous geeks!

Jouons ensemble! C’est à croire qu’un fan de gaming sommeillait profondément en chacun de nous puisque les confinés de tous pays et de toutes les couleurs ont décidé de profiter du confinement pour refaire, parfaire ou bien entamer leur culture vidéoludique.

+ Et si les jeux vidéo nous rassemblaient ?

6 Du lombricompost à commander par la poste

Ce n’est encore qu’une start-up. Et pourtant son patron Alexandre Meire travaille avec plusieurs millions de collaborateurs. Ils n’ont ni bras, ni jambes, mais un système digestif phénoménal, capable de digérer en une journée la moitié de son poids.

Fruit des recherches entamées au sein de la Faculté Agro-Biotech de Gembloux, Pur Ver a développé un compost en se basant sur la technique de la lombriculture. Des millions de vers participent à la confection d’un lombricompost biologique.

La société a été créée en 2 012. Le site de production n’a pas été installé à Gembloux, mais à Pecq, au nord de Gembloux. «Nous avons conclu un partenariat avec un agriculteur de Pecq, Stéphane Cossement.»

C’est donc à cet endroit qu’a été expérimentée une production de compost sur une plus vaste échelle.

+ Le confinement : un gros coup de massue

7 VIDÉO | Quand les magasins de vêtements rouvriront… «Est-ce que les cabines seront accessibles?»

On évoquait, jeudi dernier, le beau mouvement de solidarité créé autour du magasin Bettylou à Grez-Doiceau – revoir notre reportage vidéo « Le magasin de vêtements féminins se transforme en QG de confection de masques » ici. En marge de ce sujet, on a évoqué la situation économique dudit commerce avec Bernard Josse, l’un des cinq membres de l’équipe.

+ «Quand va-t-on pouvoir rouvrir et de quelle manière va-t-on pouvoir rouvrir ? »

8 PHOTOS | Grottes de Han: des soigneurs toujours prêts

À cette époque de l’année, le Domaine des Grottes de Han devrait accueillir promeneurs et familles venus observer bisons, cervidés, chevaux, ours et loups. Confinement oblige, seuls les gazouillis des oiseaux viennent rompre le calme qui règne dans les 250 hectares du parc animalier. Contrairement à d’autres sites touristiques, les Grottes de Han ne sont pas complètement à l’arrêt. Les pensionnaires doivent en effet être soignés tous les jours. Le personnel a donc dû s’organiser pour assurer leur propre sécurité tout en continuant à prendre soin des animaux.

+ Tirer profit du calme

9 «En 2001, j’ai transformé les places d’honneur en victoires»

Rik Verbrugghe gagnait la Flèche wallonne il y a 19 ans. Aujourd’hui, le sélectionneur national se souvient et balaye l’actualité.

+ La Flèche wallonne, un rêve d’ado

10 Debjani: «Je m’attends à l’annulation de l’Euro à Paris»

Ismaël Debjani, le recordman de Belgique du 1 500 m, s’entraîne sans objectif concret. Difficile de trouver la motivation dans pareille situation.

+ Couvre-feu au Maroc