«Aujourd’hui, notre responsabilité à titre individuel, c’est de rester chez soi pour éviter de contaminer d’autres personnes et informer le plus rapidement possible celles avec qui on a eu un contact rapproché», ont insisté mardi les porte-paroles interfédéraux Covid-19, lors de la conférence de presse quotidienne faisant le point sur l’évolution de l’épidémie de coronavirus en Belgique.

Le porte-parole francophone Emmanuel André, s’appuyant sur une «nouvelle étude» publiée dans la revue Nature Medicine et qui met en lumière les mécanismes de propagation du virus, a expliqué que «lorsqu’une personne [...] est malade, [...] elle a déjà probablement contaminé une autre personne juste avant que ses symptômes n’apparaissent.»

C’est pourquoi il est «extrêmement important» qu’une personne qui est déclarée positive au SARS-Cov-2 en informe rapidement son entourage et les personnes avec qui elle a été en contact rapproché «pour que ces personnes restent isolées chez elles, le temps qu’on puisse apporter le suivi médicalisé nécessaire». Le but est ainsi d’éviter de créer une nouvelle chaîne de transmission.

«Quand quelqu’un commence à présenter des symptômes, cette étude montre qu’il va encore, après l’apparition des symptômes, contaminer une personne supplémentaire», a ajouté M. André.

Les chercheurs ont découvert que 44% des infections se produisaient dans les deux derniers jours précédant l’apparition des symptômes.

Lui emboîtant le pas, son homologue néerlandophone Steven Van Gucht a ajouté que «les chercheurs ont découvert que 44% des infections se produisaient dans les deux derniers jours précédant l’apparition des symptômes. Le reste (des contaminations) s’est produit alors que les gens se sentaient déjà malades».

«Les chercheurs ont également montré que l’infectiosité atteint un pic au tout début des symptômes. Nous excrétons ensuite la majeure partie du virus. Plus on est malade, moins il y a de production de virus», a précisé M. Van Gucht, insistant lui aussi sur l’importance de s’isoler immédiatement et de rester chez soi dès les premiers maux de gorge et quintes de toux.

«C’est là que nous sommes les plus contagieux et que nous commençons à infecter les autres. Alors ne pensez pas que cela passera, que vous verrez demain ou que ça ne vous arrivera pas», conclut le virologue. «Décidez immédiatement de rester chez vous et contactez votre médecin».