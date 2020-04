Coronavirus: important déploiement de la Défense en province de Liège

Le personnel du commandement militaire de la province de Liège se relaye en permanence pour la gestion et la distribution des masques et vient en appui des maisons de repos.

Le commandement militaire de la province de Liège est, comme d’autres acteurs de terrain, sur le pied de guerre pour faire face à la pandémie de coronavirus. Il constitue un maillon essentiel entre les autorités civiles et militaires qui toutes deux travaillent d’arrache-pied.

«Depuis le premier jour de la crise, nous prenons part au grand complet à la gestion de cette dernière», se félicite le lieutenant-colonel Guy Beckers, commandant militaire de la province de Liège. Son personnel se relaye en permanence, week-end compris, pour la gestion et la distribution des masques en totale collaboration avec les équipes du gouverneur. «Tout ce matériel est distribué dans la foulée de sa réception, sans délais afin de combler les besoins toujours urgents de tous nos acteurs de première ligne», poursuit le lieutenant-colonel.

Plus de 2.240.000 masques chirurgicaux, 745000 masques FFP2, 3700 salopettes, 17000 tabliers, 150000 paires de gants et 250 paires de lunettes ont été distribués à ce jour pour la province de Liège. Le matériel fourni par le fédéral est acheminé par la Défense vers les différentes provinces.

Par ailleurs, la Défense a fourni et installé un conteneur douches au profit des SDF liégeois et leur a livré 100 couvertures et 100 matelas. Un respirateur a été fourni à l’hôpital de Malmedy.