Nostalgie, toujours en tête des audiences radio dans le paysage francophone

Nostalgie reste en tête des radios francophones en termes de parts de marché, avec 16,71%.

C’est ce que révèle la nouvelle vague de résultats des audiences radio du Centre d’Information sur les Médias (CIM) dévoilés mardi et portant sur la période allant de novembre 2019 à février 2020. Vivacité (14,22%) maintient sa deuxième position, toujours devant Radio Contact (11,77%).

Bel RTL (11,16%) conserve quant à elle sa quatrième place devant Classic 21 (10,41%). Viennent ensuite NRJ (7,20%), La Première (5,76%), Pure (3,55%), Fun Radio (2,86%), Musiq’3 (1,57%) et DH Radio (1,28%). Plus loin derrière, on retrouve aussi Tarmac (0,23%) et Chérie (0,16%).

Les réseaux provinciaux ont également été scrutés. Sud Radio (Hainaut, 0,47%) se positionne devant Must FM (Namur-Luxembourg, 0,35%), la radio liégeoise Maximum FM (0,29%), Antipode (Brabant wallon, 0,23%) et BXFM (Bruxelles, 0,04%).

En Flandre, Radio 2 (VRT) domine toujours le paysage radiophonique avec 30,79% de parts de marché, devant Q-Music (10,54%) et MNM (VRT, 10,17%).