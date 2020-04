Test Achats plaide pour le plafonnement des prix des gels hydroalcooliques et des masques

Test Achats a collecté, en trois semaines, plus de 200 signalements de consommateurs se disant victimes d’arnaques ou d’abus en lien avec l’épidémie de coronavirus.

Une bonne moitié de ceux-ci porte sur des hausses de prix du matériel de protection (masques et gels hydroalcooliques) ou des denrées alimentaires et biens de première nécessité, indique l’organisation de défense des consommateurs, qui plaide pour un plafonnement des prix des masques et des gels.

«Plus de la moitié des signalements reçus portent sur des achats en pharmacies, tout le reste des signalements découlent d’achats sur des sites tels que Bol.com, Facebook ou même dans des supermarchés», précise Test Achats.

Selon l’organisation, les prix maximaux des gels désinfectants signalés sont jusqu’à 2,5 fois supérieurs aux prix moyens actuels du marché. «Ainsi, un consommateur a signalé avoir payé 19,45 euros pour 250 ml de gel hydroalcoolique vendu en officine», illustre Test Achats.

Il en va de même pour les masques. Des consommateurs ont signalé des prix allant jusqu’à 15 euros/pièce pour un masque de type FFP2 (contre 5,69 euros en moyenne) et des abus similaires concernant les masques chirurgicaux.

L’interdiction aux vendeurs de produits de santé d’abuser d’une situation de pénurie «est largement bafouée», dénonce Test Achats.

Comme c’est déjà le cas en France pour les gels désinfectants, l’organisation plaide pour la mise en place d’un prix maximal autorisé et ainsi protéger la population contre les abus.

Dans un souci de transparence, Test Achats a également transmis à l’ordre des pharmaciens la liste des officines identifiées dans les signalements provenant des consommateurs.

Le reste des signalements reçus portaient sur des frais et/ou des délais de livraison excessifs, des annulations de voyages, vols et réservations de vacances, sur de prétendus remèdes miracles contre le Covid-19 ou encore sur des questions liées aux difficultés de paiement des crédits en cours.