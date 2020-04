INFOGRAPHIES| Coronavirus: désormais 972 cas en Brabant wallon

La plus forte hausse du jour est, de nouveau, observée à Ittre où cinq nouveaux cas avérés de coronavirus ont été détectés.

Douze nouveaux cas avérés de coronavirus en Brabant wallon ont été annoncés, ce mardi. On recense désormais 972 cas avérés de coronavirus en Brabant wallon.

Les chiffres communiqués hier par Sciensano correspondent à la journée de dimanche.

Et, chaque dimanche, on constate une forte diminution des cas recensés. Les trois dimanches précédents, 11, 9 et 3 cas avérés étaient recensés pour une moyenne de 32, 31 et à nouveau 32 nouveaux cas avérés par jour lors des six jours qui suivirent.

Pour rappel, ces statistiques dépendent du nombre de tests effectués. Si, au niveau de la Belgique, le nombre de tests réalisés a augmenté, on ne dispose pas du nombre de tests réalisés en Brabant wallon.

Tubize, toujours la commune la plus touchée

Tubize est toujours la commune la plus touchée avec 118 cas. Braine-l’Alleud, commune la plus peuplée du Brabant wallon, compte actuellement 94 cas avérés (+1).

Beauvechain et Ramillies sont les communes les moins touchées avec 7 cas avérés chacune.

De 11 à 27 cas en deux jours, à Ittre

La plus forte hausse du jour est, de nouveau, observée à Ittre où cinq nouveaux cas avérés de coronavirus ont été détectés. Lundi, une forte augmentation avait été annoncée pour la commune d’Ittre qui avait doublé son nombre de cas (passant alors de 11 à 22) en une seule journée. Une augmentation à mettre en lien avec les tests effectués en maison de repos, confirmait le bourgmestre Christian Fayt. Ittre compte désormais 27 cas avérés de coronavirus.

Tubize et Rebecq sont les deux communes où le coronavirus est le plus présent, avec 44 cas pour 10 000 habitants à Tubize et 43,9 à Rebecq.

50 personnes hospitalisées

Le nombre de personnes hospitalisées dans les deux hôpitaux recensés en Brabant wallon est de 50. C’est une de moins que la veille.

Douze patients sont en soins intensifs, comme la veille.

Aucune entrée ou sortie n’a été recensée dans les hôpitaux du Brabant wallon.

Aucun patient admis dans les hôpitaux brabançons

C’est la première fois depuis le 15 mars – date du début des statistiques publiées par Sciensano – qu’aucun patient n’est admis pour coronavirus dans les hôpitaux du Brabant wallon.

Sciensano ne précise pas l’origine des personnes décédées du coronavirus à un niveau plus précis que celui de la région.

5 998 personnes sont décédées du coronavirus en Belgique.