Coronavirus: ce qu’il faut savoir en Belgique et dans le monde ce mardi

Covid-19: on fait le point ici sur les infos importantes qui sont tombées en Belgique et dans le monde ce mardi 21 avril. Cet article est actualisé en permanence.

En Belgique

Nouveau bilan chez nous: 170 décès et 172 hospitalisations ces dernières 24 heures

La Belgique a enregistré 172 nouvelles hospitalisations dues au coronavirus au cours des dernières 24 heures, confirmant la tendance positive de moins de 200 nouvelles admissions journalières observée depuis plusieurs jours, ont indiqué le Centre de crise et le SPF Santé publique ce mardi, lors de leur point presse quotidien.

170 nouveaux décès ont été constatés.

+ Près de 6.000 décès en Belgique

Vers un test pour tous les patients présentant des symptômes grippaux

Tous les patients présentant des symptômes grippaux devront être testés au coronavirus dans le cadre de la stratégie de déconfinement, a affirmé le ministre Philippe De Backer sur Radio 1 (VRT).

+ «Important de trouver des personnes sur le terrain qui pourraient prélever les échantillons une fois le déconfinement entamé »

Projet de congé spécifique pour les parents célibataires

La ministre de l’Emploi va soumettre à ses partenaires de gouvernement un projet d’arrêté de pouvoirs spéciaux ouvrant la porte à un congé parental supplémentaire pour les télétravailleurs isolés (parents célibataires ou séparés) afin de s’occuper des enfants pendant le confinement.

+ Le solde de congé parental resterait le même

Retour à la vie scolaire? «Dès 2 ans, on peut porter un masque»

Le pédiatre et chef de service de l’hôpital de Verviers, Thierry Carvelli, est très clair: oui, il est pour un retour des enfants à l’école. Mais pour qu’ils y retournent en diminuant les risques de contamination et de propagation, Thierry Carvelli préconise le respect des mesures d’hygiène. Mais pour lui, c’est le port du masque qui peut faire la différence.

+ « Si les enfants et les enseignants portent un masque, on diminue de manière colossale le transfert de germes »

Eau de distribution: le virus ne viendra pas par le robinet

Des «traces infimes» de Covid-19 ont été découvertes dans le réseau d’eau non potable de la ville de Paris mais il n’y a aucun risque pour la consommation d’eau courante, a rassuré dimanche la mairie de la capitale parisienne.

Pour la Société Wallonne de Distribution d’Eau (SWDE), il y a d’autant moins d’inquiétude à avoir à ce sujet qu’il n’y a pas chez nous ce double réseau d’eau potable/non potable.

+ La totalité de l’eau distribuée par la SWDE est épurée selon le même processus

Le port du masque pourrait devenir obligatoire dans les bus TEC

«Si on change les règles de distanciation sociale, ça passera au TEC par le port obligatoire du masque pour tous les usagers et nos chauffeurs, et il faudra qu’il y ait des procédures très claires qu’on pourra expliquer à nos clients», résume Stéphane Thiery, directeur marketing des transports en commun wallons.

+ Actuellement, le nombre de personnes autorisées à monter dans un bus est limité, « ce qui réduit à 10 % notre capacité de prise en charge »

Un certificat médical Covid-19 contre la garde alternée: une maman namuroise condamnée

Pour contourner la garde alternée du papa, elle a sollicité un médecin, qui invoque le Covid-19. Elle est condamnée à une astreinte dissuasive.

+ «Une attestation de complaisance »

Dans le monde

Trump va suspendre «temporairement» l’immigration aux USA

Le président des États-Unis a annoncé s’apprêter à signer un ordre exécutif pour «suspendre temporairement l’immigration aux USA», dans le contexte de la pandémie de coronavirus.

+ «À la lumière des attaques de l’Invisible Ennemi… »

+ 1.433 morts aux États-Unis en 24 heures

Plus de 170.000 morts dans le monde

La pandémie de coronavirus a fait plus de 170.000 morts dans le monde, dont près des deux tiers en Europe, depuis son apparition en Chine en décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles ce mardi à 9h35 GMT.

Au total, 170.266 décès ont été recensés dans le monde (pour 2.483.086 cas), dont 106.737 en Europe (1.215.424 cas), continent le plus touché.

Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de morts (42.364), devant l’Italie (24.114), l’Espagne (21.282), la France (20.265) et le Royaume-Uni (16.509).

Léger rebond en Espagne

L’Espagne a recensé mardi 430 morts du nouveau coronavirus en 24 heures, un léger rebond par rapport aux 399 notifiées lundi, a annoncé le ministère de la Santé.

Au total, 21.282 personnes ont succombé à la maladie dans le pays, un des plus endeuillés du monde par la pandémie et où le nombre de cas confirmés dépasse désormais les 204.000.

La Fête de la bière de Munich annulée cette année

La Fête de la bière de Munich prévue cette année du 19 septembre au 4 octobre est annulée en raison des risques liés à l’épidémie de nouveau coronavirus, ont annoncé mardi les autorités bavaroises.

+ Plus de 6 millions de visiteurs (étaient) attendus

En sport

La Ligue italienne veut toujours terminer la saison en Serie A, huit clubs en désaccord

La Ligue de football italienne a confirmé sa volonté de mener à terme la saison de Serie A, malgré les réserves appuyées de huit clubs, soit près de la moitié de l’élite, qui avertissent des «risques incalculables» toujours liés au Covid-19.

+ «Aucune assurance pour la reprise du championnat ou de l’entraînement le 4 mai »