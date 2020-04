Les 12h de la Chinelle annulées

C'était dans l'air - vu la suspension des activités de masse jusqu'au 31 août - mais c'est officiel depuis ce matin: l'organisateur Events See renonce à mettre sur pied une édition des 12h de la Chinelle en 2020 près de Philippeville. Et se tourne vers 2021.

Events See a confirmé la nouvelle après les décisions gouvernementales de la semaine dernière. Il n'y aura pas de 12h de la Chinelle cette année, ni au mois d'août, ni plus tard à Franchimont (Philippeville). "La crise sanitaire inédite que nous traversons exige la plus grande prudence et nous oblige donc d’annulerl’édition 2020 de La Chinelle. Nous avons tenté d’examiner les possibilités qui s’offraient à nous pour postposer la date, mais de toute évidence cela paraissait trop compliqué avec les différents calendriers. Nous tenons à témoigner toute notre affection aux fidèles participants de l’épreuve ainsi qu’au public et nous espérons vivement vous retrouver tous en forme pour la 41e édition, les 6, 7 et 8 août 2021 ! Il est bien évident que les équipages seront remboursés dans leur intégralité d’ici les prochains jours. La note positive dans cette histoire : c’est que vous avez encore un an pour être au top."

+++ Plus d'infos dans "L'Avenir" ce mercredi.