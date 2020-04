Observez les étoiles filantes ce mardi et ce mercredi

Envie de vous plonger la tête dans les étoiles en cette période de confinement? La météo s’annonce idéale.

On vous l’évoquait la semaine passée: les lyrides, un important essaim d’étoiles filantes qui apparaît chaque année entre le 16 et le 24 avril, doit illuminer le ciel belge ces 21 et 22 avril. Et bonne nouvelle: la météo s’annonce propice à leur observation. Au terme de ce mardi ensoleillé, le ciel s’annonce serein et ruisselant d’étoiles.

Il est conseillé de regarder en direction de l’Est/Nord-Est pour apprécier au mieux ces «Lyrides d’avril», pluie de météorites venues de la constellation de la Lyre.

Elles seront visibles à l’œil nu dès 22h et on pourrait observer entre 5 à 20 étoiles filantes par heure!