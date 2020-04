Coronavirus: L’Artifoire d’Hollain aura bien lieu en 2020, mais sur la… Toile (vidéo)

Sacrifiée sur l’autel de la lutte contre le coronavirus, l’Artifoire d’Hollain a été annulée cette année comme toutes les manifestations de masse devant se dérouler durant l’été. La traditionnelle expo thématique, dont c’est le 30e anniversaire en 2020, est quant à elle maintenue sur… internet.

L’Artifoire d’Hollain attire chaque année des milliers de visiteurs, dont beaucoup venus de la France toute proche, au centre de ce village situé au cœur du parc naturel des Plaines de l’Escaut.

Comme toute les manifestations de masse, celle-ci a été annulée. Enfin pas tout à fait puisque le comité de l’Artifoire a décidé de maintenir certaines activités incontournables, au moins sur la Toile.

«Nous souhaitons continuer à partager et à créer du lien entre les habitants de Hollain et environs, explique Dany Van Genechten, président de l’Artifoire. Ainsi nous présenterons la traditionnelle exposition thématique (cette année: «à Hollain, y ‘a pus d’sociétés qué d’canards dins l’marais») sous un format virtuel.

À raison de deux par semaine, les photos sélectionnées seront présentées sur le site www.artifoire.be et sur les page FB « artifoire d’Hollain » et « mi j’sus d’hollain ». Le but étant de susciter la curiosité des plus jeunes et de raviver la mémoire des aînés, les commentaires seront collectés et serviront de base à l’expo 2021.

Depuis plus de trente ans que cette exposition existe, il aurait été dommage de ne pas trouver une solution pour cette année.»

N‘hésitez donc pas à aller poster vos commentaires sur les pages précitées de manière à susciter des idées pour de futures organisations. D’autres actions, soit via internet, soit sous forme d’événements de plus petite ampleur, pourront encore être menées dans le cadre de l’Artifoire dont c’est la 46e édition cette année.