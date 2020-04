lesloupsathome: rester en contact tout en gardant ses distances

Les Louviérois sont invités à partager leurs bons plans, tout en restant à la maison.

Avec le #lesloupsathome, la Ville de La Louvière appelle ses citoyennes et citoyens à rester chez eux tout en partageant leurs expériences de confinement.

«Que ce soit une recette sympa, une chanson apprise à la guitare, un dessin d’enfant, un mini-film réalisé en famille, la photo d’un succulent dessert fait maison, etc. Montrez-nous que même confinés, les Louviérois sont encore et toujours aussi créatifs et positifs.»

Concrètement, les Louviérois peuvent envoyer vos créations, photo, film, texte, dessin, etc. à l’adresse lesloupsathome@lalouviere.be. Deux fois par semaine, les messages seront publiés sur la page Facebook La Louvière.