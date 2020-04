Mons: un échevin de 29 ans atteint du coronavirus

Maxime Pourtois a été diagnostiqué positif au Covid-19. Il témoigne, pour rappeler que la pandémie n’est pas encore derrière nous.

On le sait: les personnes âgées constituent le groupe le plus à risque face à la pandémie de Covid-19. Mais ce virus frappe sans distinction d’âge. Maxime Pourtois, échevin à Mons et âgé de 29 ans, a annoncé dimanche dernier sur sa page Facebook qu’il était atteint du fameux coronavirus.

«Après des soucis respiratoires il y a quelques jours, j’ai été testé positif au Covid-19», indique-t-il dans son message. En préambule, il reconnaît «avoir une chance incroyable que n’avaient pas ceux qui étaient à côté de moi aux urgences. Car je suis jeune, en bonne santé, et je n’ai pas de pépin physique qui vient compliquer la situation.» Son message n’est pas destiné à ce qu’on le plaigne, ni à faire la morale, mais montrer que tout le monde est vulnérable.

«Comme beaucoup, au début, je fanfaronnais un peu. Oh ça va, c’est une grosse grippe quoi! On en a vu d’autres hein! Ben en fait non! Ça n’est pas du tout quelque chose de comparable. »

Car malgré sa bonne santé, le jeune échevin se sent sérieusement affaibli. «Si je devais me situer, je dirais que je suis à entre 30 et 40% maximum de mes capacités respiratoires.» À nos confrères du journal La Province, il confiait une impression «d’avoir un Ferrero Rocher coincé en plein milieu de la gorge et d’avoir un crayon planté dans le haut d’un de mes poumons.»

Vous aurez peut-être un super jardin grâce à votre nouveau terreau, mais vous aurez peut-être une personne de votre famille en moins pour y boire un bon verre

Avant son infection, l’échevin reconnait qu’il trouvait «le temps long» et en avait «marre de rester à la maison! J’aimerais bien aller acheter un super pommeau de douche au Brico du coin, sortir boire une pinte dans le café du coin, moi aussi je me suis même dit que j’allais faire partie du nouveau million de Belges marathoniens alors que ça fait 29 ans que j’en touche pas une demi.»

Aujourd’hui l’échevin constate que de plus en plus de gens se laissent aller, vont au Brico acheter une broutille, pensant que l’épidémie est passée. Or, il est l’exemple type que la maladie frappe encore, et violemment, tous âges confondus.

Et de lancer un appel à toute personne qui ne se sent pas concernée. «Ça n’est pas parce que vous n’avez aucun symptôme que vous n’êtes pas porteur de ce foutu virus. Vous aurez peut-être un super jardin grâce à votre nouveau terreau, mais vous aurez peut-être une personne de votre famille en moins pour y boire un bon verre quand tout ça sera fini.»