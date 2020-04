La Ligue italienne veut toujours terminer la saison en Serie A, huit clubs en désaccord

La Ligue de football italienne a confirmé lundi sa volonté de mener à terme la saison de Serie A, malgré les réserves appuyées de huit clubs, soit près de la moitié de l’élite, qui avertissent des «risques incalculables» toujours liés au Covid-19.

«Le Conseil de la Lega Serie A qui s’est réuni aujourd’hui a confirmé à l’unanimité son intention de terminer la saison 2019/2020, si le gouvernement l’autorise à se dérouler», écrit l’instance dans un communiqué.

Toute reprise se ferait «en conformité avec les règles établies par la FIFA et l’UEFA et la Fédération italienne (FIGC)», et «conformément aux protocoles médicaux pour protéger les joueurs», ajoute l’instance.

Selon plusieurs médias italiens, huit clubs, Brescia, le Torino, la Sampdoria, l’Udinese, SPAL, le Genoa et la Fiorentina --situés dans le nord de la péninsule, particulièrement touchée par la pandémie-- et Cagliari sont opposés à une reprise de la saison en raison des «risques incalculables» encourus.

Le ministre des Sports Vincenzo Spadafora, qui doit s’entretenir cette semaine avec les dirigeants de la Fédération, ne donne cependant «aucune assurance pour la reprise du championnat ou de l’entraînement le 4 mai», date à laquelle le déconfinement est prévu, a-t-il déclaré à la Rai 2.

Vendredi, la Fédération avait plaidé pour une reprise des matches «fin mai-début juin», insistant sur les enjeux économiques et estimant que ceux qui militent pour une annulation de la saison «n’aiment ni le football, ni les Italiens».

Le président de la Fédération, Gabriele Gravina, évoque une période de trois semaines à compter du déconfinement, nécessaires à la préparation physique des joueurs avant une reprise de la compétition.