Attention aux pièges à clou!

Olivier Pierre, ouvrier communal dédié à la gestion des sentiers de Ferrières, alerte les promeneurs et interpelle les «inconscients» qui déposent sciemment des vis et clous pointus en vue de blesser ceux qui empruntent les sentiers. Ce week-end, un promeneur en a encore fait les frais. «J’ai été alerté par quelqu’un qui a marché sur une tige filetée, limée pour être pointue, placée sur un écrou et une rondelle pour que le dispositif tienne bien droit, une fois à terre. C’est machiavélique. La personne a marché dessus et s’est blessée superficiellement. Mais je n’ose imaginer les dégâts avec un joggeur.» Retourné sur place, au lieu-dit «les anciennes antennes» à Xhoris, l’ouvrier a trouvé d’autres clous… «C’est vraiment bête et méchant. Et surtout dangereux. D’autant plus que les sentiers sont prisés en ce moment. Il faut se méfier!» Ce n’est pas la première fois que l’ouvrier déplore de tels «pièges». «J’ai déjà trouvé des chambres à air remplies de clous et de vis.»