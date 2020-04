Incroyable, le baril de pétrole plonge à zéro dollar

Le pétrole brut devient presque le liquide le moins cher au monde! Par comparaison: en 2011 ce baril valait 114 dollars.

Le baril américain de brut pour livraison en mai a chuté lundi sous les zéros dollar, dans un marché anéanti par une demande en chute libre et des réserves s’approchant de la saturation aux Etats-Unis.

Ce contrat expirant mardi à la clôture, ceux qui en détiennent doivent trouver des acheteurs physiques au plus vite. Mais comme les stocks ont déjà énormément gonflé aux Etats-Unis ces dernières semaines, ils ont été contraints de payer des gens pour trouver preneurs: le baril de WTI a terminé à -37,63 dollars.

Le baril de WTI pour livraison en juin était beaucoup moins affecté, ne cédant que 11% à 22 dollars environ, tout comme le baril de Brent pour livraison en juin, coté à Londres, qui lâchait 6%, à 26 dollars environ.

BREAKING: WTI crude oil futures trade at negative price for first time https://t.co/pOSyH6AVtP pic.twitter.com/XsoH1jG8WH