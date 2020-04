27 recyparcs rouvriront ce mercredi en province de Liège

27 recyparcs (sur 49) rouvriront leurs grilles en province de Liège ce mercredi. D’autres suivront peut-être… Ceux-là auront en tout cas une présence policière.

Toujours en pourparlers avec toutes les communes et les zones de police de la province de Liège, Intradel, l’intercommunale de gestion des déchets, annonce ce lundi soir que 27 recyparcs ouvriront à nouveau leurs grilles mercredi. « On est à 27 maintenant, explique Jean-Jacques de Paoli, son porte-parole. Mais la liste n’est pas du tout exhaustive car il y a toujours des réunions en cours actuellement avec les bourgmestres et les chefs de corps des zones de police.» Ce chiffre pourrait donc encore évoluer d’ici à mercredi car Intradel gère 49 recyparcs.

Mais actuellement donc, ce sont 27 recyparcs qui accueilleront les citoyens. Et là, il y aura bien entendu des policiers pour veiller au grain puisque c’est toujours la condition de réouverture imposée par l’intercommunale.

Voici les recyparcs qui seront ouverts

Quels seront les recyparcs ouverts? Amay, Angleur, Ans, Aywaille, Beyne-Heusay, Burdinne, Chaudfontaine, Clavier, Comblain-au-Pont, Esneux, Ferrières, Flémalle 2, Fléron, Glain, Hannut, Herstal, Huy, La Calamine, Nandrin, Ouffet/Anthisnes, Sart-Moray, Seraing 1, Soumagne, Sprimont, Trooz, Visé et Wasseiges.

Tous ouvriront de 9h à 17h. Pour quatre d’entre eux, les horaires sont différents car «ils ne peuvent affecter du personnel policier que sur une demi-journée; on a donc adapté», ajoute Jean-Jacques de Paoli. Clavier et Ferrières ouvriront ainsi de 13h à 17h; Comblain-au-Pont, et Ouffet/Anthisnes de 9h à 13h.

Petite rappel: les préposés dans les différents recyparcs n’accepteront que des déchets verts et des encombrants. Pas la peine de venir avec du papier, des cartons ou des bouteilles en verre, cela ne passera pas… Intradel n’a pas voulu non plus passer par un système de rendez-vous comme à Tournai: «on ne mise pas sur la capacité des gens à changer leurs habitudes…»