«Il faut un soutien direct aux ménages, comme on le fait pour les PME»

Pour aider l’économie, il va falloir aider les ménages aux revenus fragiles. «Une aide directe, comme pour les PME et les indépendants.»

Que les autorités cherchent à soutenir au mieux les PME et les indépendants, Christine Mahy n’y voit vraiment rien à redire. Ce n’est pas la secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté qui va critiquer des mesures destinées à aider les plus vulnérables.

«Mais notre analyse, c’est qu’il faut soutenir les ménages de la même façon, c’est-à-dire avec une aide directe de l’État. Le problème, c’est que l’État ne les voit plus comme l’entité centrale de cette société. Pourtant, sans les ménages, il n’y aura pas de relance économique. »

Éviter la spirale

Le Réseau wallon observe la mise en place de plusieurs groupes de travail, à l’initiative des autorités. « Une task force sanitaire, une pour le PIB, l’économie, les entreprises, etc. C’est logique. Par contre, quand on parle de la population, c’est au travers de l’impact que la crise aura sur les institutions: les CPAS, l’assurance maladie-invalidité, le chômage… On ne se demande pas quel sera le coût directement pour les ménages», poursuit Christine Mahy.

Selon le Réseau wallon, on pourrait précisément éviter à une partie de la population de passer par la case CPAS, si on pouvait dès maintenant compenser un affaiblissement ou une perte nette de revenus pour ceux qui n’ont pas une «trésorerie» très vaillante, pour faire l’analogie avec les entreprises.

Recevoir 70% de son salaire, c’est reçu différemment dans une famille avec deux revenus et un peu d’épargne ou dans un ménage avec un seul salaire à 1 400€.

C’est le profil de toute une série de travailleurs qui ont hérité de statuts fragiles, de flexi-jobs, d’un travail intérimaire, etc. «Cette crise sanitaire se superpose à une crise sociale préexistante. Le recours au chômage temporaire est une mesure positive et intéressante, bien sûr. Mais recevoir 70% de son salaire, c’est reçu différemment dans une famille avec deux revenus et un peu d’épargne ou dans un ménage avec un seul salaire à 1 400€. C’est là qu’il faut éviter la spirale de l’appauvrissement ».

Bref. Oui, il faut remettre en selle les entreprises et les indépendants. «Mais les ménages, c’est un revenu, de la consommation, des travailleurs potentiels dont la situation risque de se dégrader si on ne les aide pas maintenant. Parce que débloquer un soutien en 2e ligne, quand les personnes ont déjà dégringolé, ça viendra trop tard et ce sera insuffisant. En plus, pour les finances publiques, ça coûtera plus cher que la prévention», insiste Christine Mahy.

Effet d’aubaine?

D’où cette proposition d’une aide directe aux ménages qui en ont besoin, « la plus simple et la moins conditionnée possible ».

De quoi ouvrir la porte à tous les abus? « Il n’y a pas de raison de se méfier plus des ménages qu’on ne se méfie des entreprises et des indépendants candidats à l’indemnité forfaitaire de 5 000€. On doit faire la même chose pour les ménages au bord du gouffre, qui vivent avec un revenu affaibli ou une perte totale de revenus, sans matelas pour tenir le coup, le temps de sortir de la crise», conclut le Réseau wallon de lutte contre la pauvreté.