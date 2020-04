Rentrée progressive: pour les années qualifiantes ou pour les «déconnectés»?

function showSpoiler(obj) { var inner = obj.parentNode.getElementsByTagName("div")[0]; if (inner.style.display == "none") inner.style.display = ""; else inner.style.display = "none"; } - Des premières mesures de confinement ont été décidées pour la Belgique le 12 mars. Les mesures ont été renforcées à partir du 18 mars , prolongées le 27 mars jusqu'au 19 avril et encore prolongées le 15 avril jusqu’au 3 mai. + QUIZ | Permis ou interdit? Le confinement en 10 questions - Au niveau politique, Sophie Wilmès a prêté serment le 17 mars pour un gouvernement de pouvoirs spéciaux. - Numéros utiles: tous les ressortissants belges qui se retrouvent coincés dans un pays étranger peuvent contacter le call center du SPF Affaires étrangères au 02/501.40.00 (de 9h à 20h, heure belge). Pour tout autre question, afin de désengorger les postes de garde de médecine générale, une ligne spéciale a été mise en place: 0800/14 689 (entre 8h et 20h). - Mais aussi: le site web www.info-coronavirus.be le et le compte Twitter du SPF Santé. + VIDÉO | Coronavirus: un spot pour rappeler les mesures de prévention + LIRE AUSSI | 36 réponses à des questions concrètes sur le coronavirus + LIRE AUSSI | 12 précautions pour faire vos courses + LIGNE DU TEMPS | Les dates clés de l'évolution de l'épidémie + DOSSIER | Tous les infos sur le coronavirus