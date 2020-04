Coronavirus: Le duo de clowns Okidok déconfine en vidéo

Comme beaucoup d’autres artistes, les clowns acrobates tournaisiens de renommée internationale, Okidok, sont privés de public en cette période de confinement. Ils s’en sont évadés le temps d’une vidéo à l’image de leur talent, déjanté...

On ne verra pas le célèbre duo de clowns acrobates tournaisien au prochain festival d’Avignon pour lequel il avait déjà engagé pas mal de frais. On ne le verra pas plus en Colombie, à Bogota, où il devait se rendre en juin, ni en Tchéquie dont le voyage a lui aussi dû être annulé, ni en Italie, ni...

Peut-être à Spa dont le festival prévu en août n’a pas (encore) été annulé, dans l’attente de savoir ce que le gouvernement fédéral entend exactement par «événement de masse» quand il annonce l’annulation de ce type de manifestation jusqu’à la fin des vacances scolaires.

Si, sur le plan financier, la pilule sera dure à avaler pour les deux compères tournaisiens - comme généralement pour les artistes évoluant dans de petites compagnies - ceux-ci n’en perdent pas pour autant leur bonne humeur et leur sens de l’humour.

Pour preuve cette vidéo diffusée sur leur chaîne youtube et réalisée depuis leur domicile respectif à Tournai et à Froidmont. Le tout sur un arrangement musical signé Gecko. Et comme vous le constaterez, ils ont trouvé une manière de reconvertir leur slip en l’adaptant à la situation actuelle...

Si vous voulez retrouver d’autres vidéos des Okidok et vous replonger dans l’ambiance de leur spectacle, vous pouvez les soutenir en vous abonnant à leur chaîne Youtube REALOKIDOK en cliquant ici....