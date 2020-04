INFOGRAPHIES| Coronavirus: le nombre de cas à Ittre a doublé en une journée – 960 cas en Brabant wallon

À Waterloo, la police veille au respect du confinement. On recense 58 cas de coronavirus dans la commune. BELGAONTHESPOT

Vingt-deux cas de coronavirus avérés ont désormais été détectés à Ittre. En Brabant wallon, on compte 960 cas.

On recense désormais 960 cas avérés de coronavirus en Brabant wallon.

36 nouveaux cas en Brabant wallon ont été annoncés par Sciensano, ce lundi.

Pour rappel, ces statistiques dépendent du nombre de tests effectués. Si, au niveau de la Belgique, le nombre de tests réalisés a augmenté, on ne dispose pas du nombre de tests réalisés en Brabant wallon.

Tubize est la commune la plus touchée avec 118 cas. Braine-l’Alleud, commune la plus peuplée du Brabant wallon, compte actuellement 93 cas avérés (+5).

Beauvechain et Ramillies sont les communes les moins touchées avec 7 cas avérés chacune.

92 cas avérés à Wavre

Une forte hausse du nombre de cas avérés de coronavirus a été annoncée pour la commune d’Ittre (+11), doublant son nombre de cas (désormais 22) en une seule journée. Nivelles (+6) et Braine-l’Alleud (+5) ont également connu une hausse importante.

Tubize et Rebecq sont les deux communes où le coronavirus est le plus présent, avec 44 cas pour 10 000 habitants à Tubize et 43,9 à Rebecq.

Plus de 46 000 tests ont été distribués dans les maisons de repos belges. Ce week-end, 41 000 d’entre eux devraient arriver dans les laboratoires pour y être analysés. On ignore l’impact de ces tests dans les augmentations observées ce lundi.

51 personnes hospitalisées

Le nombre de personnes hospitalisées dans les deux hôpitaux recensés en Brabant wallon est de 51. C’est six de moins que la veille, comme la veille.

Douze patients sont en soins intensifs. C’est un de moins que la veille.

Deux patients souffrant du coronavirus ont été admis dans ces deux hôpitaux.

Une personne a été autorisée à quitter l’hôpital à la suite de l’amélioration de leur santé.

Sciensano ne précise pas l’origine des personnes décédées du coronavirus à un niveau plus précis que celui de la région. 5 828 personnes sont décédées du coronavirus en Belgique.