Alibaba: permis unique octroyé pour construire un hall de traitement de fret aérien

Les fonctionnaire technique et délégué du SPW ont donné leur feu vert le 31 mars dernier. Ce qui permettra au géant chinois de l’e-commerce Alibaba de s’installer à Liege Airport.

La Commune de Grâce-Hollogne a publié l’avis sur son site Web. En date du 31 mars dernier, les fonctionnaires technique et délégué du Service public de Wallonie (SPW) ont octroyé le permis unique demandé par la SPRL Cainiao Belgium Property, dont le siège social est situé à l’aéroport de Liège, en vue de construire et d’exploiter un hall de traitement de fret aérien de 30.000 mètres carrés et un immeuble de bureaux. Ce qui permettra au géant chinois de l’e-commerce Alibaba de s’installer sur le tarmac de l’aéroport.

En décembre 2018, il était question d’un investissement d’Alibaba de 75 millions d’euros à Liège Airport afin d’y implanter son premier hub logistique européen. Plus tard, on apprenait que le montant dépassera finalement les 100 millions d’euros. La filiale logistique Cainiao Belgium Property va y construire un entrepôt d’environ 30.000 mètres carrés, sur un site qui en compte 220.000, afin d’accueillir un hub logistique.

Les bâtiments devraient être pleinement opérationnels d’ici à la fin du premier semestre 2021. Cela débouchera sur la création d’environ 900 emplois directs.