Manifestation de sans-papiers à Bruxelles: 6 personnes identifiées recevront un PV

Une soixantaine de sans-papiers se sont rassemblés lundi à 11h00 devant le cabinet de Maggie De Block pour réclamer leur régularisation en cette période de crise sanitaire.

Une soixantaine de sans-papiers, selon l’estimation des organisateurs, et une cinquantaine, selon la police, se sont rassemblés lundi à 11h00 devant le cabinet de la ministre des Affaires sociales, de la Santé publique et de l’Asile et la Migration, Maggie De Block, pour réclamer leur régularisation en raison de leurs difficultés augmentées en cette période de crise sanitaire.

Les policiers ont identifié six personnes qui recevront un procès-verbal pour non-respect des mesures imposées pour lutter contre la propagation du coronavirus, a indiqué la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles, Ilse Van de keere.

Les personnes présentes portaient des masques et des gants. Elles avaient convenu de respecter la distanciation sociale requise. Elles arboraient des pancartes avec des messages appelant à la justice sociale et à la régularisation.

«Nous mourons à petit feu»

Leurs revendications ont été lues en français et en néerlandais. «Depuis l’annonce du confinement, tous les secteurs sont fermés et il n’y a presque plus de travail», ont fait remarquer les deux porte-paroles. «Du jour au lendemain, nous nous retrouvons sans aucun revenu et aucune aide pour subvenir à nos besoins de base. […] Nous sommes les oubliés de cette crise et nous mourons à petit feu». Les manifestants réclament la régulation des personnes sans-papiers ainsi que la libération des migrants qui sont encore détenus dans les centres fermés.

La plupart des manifestants se sont dispersés après la lecture du texte. Une poignée d’autres sont restés malgré les appels de la police à la dislocation du groupe, les manifestations étant interdites. Les organisateurs n’ont pas rapporté d’usage illégitime de la force. Un sympathisant a fait l’objet d’un contrôle particulièrement visible, mais pas d’une arrestation.