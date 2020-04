Décès en maisons de repos comptabilisés: «Des pays commencent à copier notre modèle de surveillance»

La Belgique a enregistré 168 décès au cours des dernières 24 heures mais le pays semble avoir «dépassé le pic de cette vague de décès».

Lors de la conférence de presse quotidienne du centre de crise et du SPF Santé publique et alors que les vacances de Pâques se sont terminées dimanche, le porte-parole du Centre de crise national, Benoît Ramacker, a précisé que, même si ces vacances «ne se sont pas déroulées telles que nous l’aurions peut-être prévu», «la plupart d’entre nous avons fait de notre mieux pour quand même passer de bons moments tout en respectant les mesures de sécurité renforcées», a-t-il commenté.

Il a toutefois appelé à continuer à respecter les consignes de base. «Ces chiffres encourageants ne doivent absolument pas être un signal pour diminuer notre attention. Au contraire, ils doivent justement être une motivation pour nous permettre de tenir bon. La courbe doit encore diminuer», a-t-il insisté.

«Nous ne pouvons pas oublier que derrière ces chiffres se trouvent des personnes... des hommes et des femmes qui, encore et toujours aujourd’hui, se battent contre le virus. Nous pensons en particulier au personnel soignant qui, dans des circonstances exceptionnelles, fait son possible pour procurer les soins nécessaires à l’ensemble des patients touchés par le coronavirus», a-t-il ajouté.

Il a par ailleurs encouragé les enseignants, les directions d’école, ainsi que les élèves à pratiquer l’enseignement à distance, alors que les cours sont toujours suspendus en raison du confinement.

De son côté, Emmanuel André a félicité l’ensemble de la population pour le travail fourni ces dernières semaines. «Plusieurs indicateurs continuent à aller dans le bon sens. Nous allons donc vers un déconfinement, soit un élargissement de la zone de sécurité autour de nous. Il nous faut à présent réfléchir à la manière d’organiser cela», a-t-il indiqué.

Enfin, la Belgique est de plus en plus épinglée par des médias comme étant le pays européen avec le nombre de décès le plus élevé par habitant. Interrogé sur la pertinence d’une telle comparaison entre différents pays, Emmanuel André a expliqué qu’il y avait deux facteurs à prendre en compte. «Premièrement, l’épidémie n’a pas commencé dans chaque région du monde de façon similaire. En Belgique, le démarrage de l’épidémie a été extrêmement intense et rapide en raison de l’introduction simultanée de plus de 150 foyers d’infection», a expliqué le porte-parole interfédéral Covid-19.

«Deuxièmement, le nombre de décès en Belgique correspond au cumul des décès qui ont été confirmés en milieu hospitalier et en maisons de repos. Cette addition de deux éléments donne l’impression que la Belgique fait face à beaucoup plus de décès. Or, il faut savoir que notre système de surveillance, très précis, n’a pas été directement mis en place dans la plupart des pays avec lesquels on est comparé. Mais pas contre, on se rend compte que de plus en plus d’entre eux commencent à copier le modèle belge de surveillance car il permet de prendre la mesure de la sévérité de la situation», a-t-il conclu.