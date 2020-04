Francis Sarlette confiné: «Je m’occupe en faisant des vidéos»

En plein confinement, le Malmédien Francis Sarlette continue de cartonner sur internet avec ses vidéos et ses chansons.

«Je suis confiné avec ma femme. Pour nous changer les idées, nous allons parfois faire un petit tour. Je m’occupe aussi à faire des vidéos. J’en ai d’ailleurs réalisé une sur le coronavirus qui a fait plus de 100 000 vues. Ça fait plaisir évidemment», explique celui qui compte 11 700 abonnés sur Youtube.

«Je chante parce que ça fait du bien au moral et pour la santé. J’ai des gens qui me disent que mes vidéos mettent de bonne humeur et c’est important en ce moment.»