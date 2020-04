Seize recyparcs du Brabant wallon rouvrent sur rendez-vous à partir de mercredi

L’intercommunale inBW confirme lundi qu’après s’être assurée qu’environ 75% de ses préposés sont disponibles, elle rouvrira 16 de ses 17 recyparcs à partir du mercredi 22 avril.

Pour éviter une fréquentation massive et gérer adéquatement les flux, les visites se feront uniquement sur rendez-vous via un système d’inscription qui sera disponible à partir de lundi soir sur le site www.inbw.be. Dans un premier temps, seuls les déchets verts et les papiers-cartons seront acceptés, avec une seule matière déposée par passage. Les recyparcs rouverts cette semaine resteront fermés le samedi.

L’intercommunale a choisi d’accepter dans un premier temps les déchets verts et les papiers-cartons pour absorber une partie des quantités accumulées à la suite de l’annulation de certaines collectes en porte à porte. Le volume maximal autorisé de 2 mètres cubes par visite sera respecté scrupuleusement et l’accès sera réservé aux particuliers (pas aux PME). Lors de ces visites sur rendez-vous, le port du masque sera obligatoire (pour les visiteurs et les préposés) et le port de gants fortement recommandé. L’intercommunale ne mettra pas d’outils à disposition des usagers: ceux-ci devront donc venir avec leur propre matériel (pelle, fourche...) pour décharger les matières.

«Le système est relativement restrictif afin de garantir la sécurité de tous dans le respect des règles de confinement. Dès que nous aurons pu acter le bon comportement de chacun, nous élargirons les possibilités d’accès successivement aux encombrants, au bois et aux déchets inertes», indique inBW.

Si seuls 16 des 17 recyparcs de l’intercommunale brabançonne wallonne rouvrent, c’est parce que celui d’Ittre est en travaux. À Genappe et Villers-la-Ville, cette réouverture se fait avec le concours du personnel communal.