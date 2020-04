Vers un allégement du confinement: le point dans plusieurs grands pays

En Allemagne, on va commencer à déconfiner les commerces de moins de 800 m carrés. Georg Wendt/dpa

Certains grands pays occidentaux commencent à envisager l’allégement du confinement. Mais la prudence reste de mise.

Les mesures de confinement prises dans plusieurs grands pays occidentaux pour endiguer la pandémie de coronavirus semblaient dimanche porter leurs fruits, au point que leur allégement est à l’ordre du jour, avec prudence et à plus ou moins brève échéance.

Allemagne

Première en Europe – continent qui compte près des deux tiers des 161 000 morts de la pandémie – à entamer une opération de lent déconfinement, l’Allemagne va permettre lundi la réouverture de la plupart des magasins d’une surface inférieure à 800 mètres carrés. Avec plus de 135 000 cas officiellement recensés et environ 4 000 décès, la pandémie est en Allemagne «sous contrôle et gérable», a estimé le ministre de la Santé, Jens Spahn.

France

«Nous ne sommes pas sortis de la crise sanitaire», même si «la situation s’améliore progressivement, lentement mais sûrement», a souligné le Premier ministre français Édouard Philippe, dont le pays, quatrième au monde le plus touché en termes de morts, après les États-Unis, l’Italie et l’Espagne, envisage un déconfinement progressif à partir du 11 mai.

Italie

En Italie, les premières mesures d’allégement ne seront pas prises avant le 3 mai, ont rappelé les autorités, mais peu à peu les entreprises rouvrent, même si c’est de façon partielle et avec un luxe de précautions. «Nous sommes de retour!», a lancé sur son compte Instagram le célèbre glacier romain Giolitti, qui annonce une reprise de ses livraisons mardi.

Espagne

En Espagne, le chef du centre d’alertes sanitaires Fernando Simon a annoncé que, pour la première fois depuis le 22 mars, le bilan des morts quotidiens était passé sous la barre des 500 (410). Le confinement a été prolongé jusqu’au 9 mai. Mais à partir du 27 avril, les enfants, strictement enfermés depuis le 14 mars, pourront sortir prendre l’air.

Norvège

Les crèches rouvriront lundi et l’interdiction de séjour dans les résidences secondaires sera levée. Une deuxième étape, à partir du 27 avril, verra la réouverture partielle des collèges, lycées et universités.

Ailleurs dans le monde

Le seuil des 2 000 morts a été franchi en Turquie, et celui des mille morts officiellement recensés a été franchi en Afrique, dont les trois quarts en Algérie, en Égypte, au Maroc et en Afrique du Sud.