Permis unique Cebeo: le coronavirus repousse le verdict

C’est ce 11 avril que la confirmation ou non du permis unique devait être donnée. Le Covid-19 repousse l’échéance.

En janvier dernier, le projet de déménagement de Cebeo depuis la rue des Garennes vers un espace vert à proximité de nombreux logements (mais intégré dans le zoning de la Martinoire) a fait grand bruit.

Les riverains ne voulaient pas – et ne veulent toujours pas – entendre parler de cette plateforme logistique au point que cela a sérieusement chauffé lors d’une réunion publique.

Afin d’obtenir le permis unique lié à cet investissement de 30 millions d’euros, une enquête publique s’est tenue jusqu’au 6 février dernier et une décision des fonctionnaires de la Région wallonne était attendue le 11 avril, après prise en considération de 136 remarques s’opposant au projet.

Le 14 mai… au plus tôt

La crise sanitaire mondiale s’est invitée entre-temps.

On a pu obtenir des nouvelles du projet, ce dimanche soir, via le comité de riverains constitué.

«La décision d’octroi ou de refus du permis unique interviendra le 14 mai au plus tôt. Cette date pourra être déplacée selon l’évolution de la pandémie du coronavirus de 30, 60 ou 90 jours», a-t-on ainsi pu lire sur le groupe Facebook « Non à CEBEO » regroupant plus de 700 personnes.