Brocante des quais annulée, pas sa tombola

Elle devait avoir lieu le dimanche 10 mai. La Brocante des quais, à Huy, est annulée et reportée à l’an prochain, au 9 mai. «Cela fait depuis plus de dix ans qu’on l’organise, explique le Tihangeois Jacky Pleinevaux. C’est toujours le deuxième dimanche de mai, en même temps que le Fraja et la fête des mères.» Le Rotary club de Huy, organisateur, aurait aimé la proposer une fois de plus cette année, mais la pandémie en a voulu autrement.

«Les inscriptions avaient mieux démarré que les autres fois. Puis, on a annoncé la crise sanitaire.» Et les brocanteurs se sont faits plus discrets. «Certains nous ont demandé à être remboursés car de toute façon, ils ne comptaient pas venir.» Et reporter la Brocante des quais à une autre date? «Ce n’est pas possible. On a préféré sauter un an.»

Par contre, la tombola lancée est maintenue, avec tirage au sort d’un voyage. «On a déjà commencé à vendre des billets. Que les gens les gardent bien, il y aura un tirage au sort. On reporte juste la date du tirage, mais cela se fera cette année.»