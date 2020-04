Mobilisés pour la mobilité des plus isolés

Chez Mobilisud, sept bénévoles continuent à acheminer les personnes à leurs rendez-vous médicaux essentiels et pour les courses alimentaires.

En milieu rural, comment faire ses courses ou se rendre à un rendez-vous médical lorsqu’on vit loin de tout et que l’on ne dispose pas d’une voiture? Un défi, voire une gageure en temps normal.

Qu’en est-il en période de confinement? Petit tour chez Mobilisud, une centrale transcommunale qui coordonne l’offre de mobilité existante au sein des communes de Dinant, Hastière, Houyet, Yvoir, Havelange et Vresse-sur-Semois, afin d’aider les plus fragilisés. Et qui, au vu de la situation actuelle, a décidé d’élargir ses services à l’ensemble des communes de l’arrondissement. «Concrètement, nous continuons à renseigner quiconque sur les moyens de locomotion mis à sa disposition près de chez lui, à commencer par l’offre en transport public et les taxis sociaux si ce service existe dans leur commune» explique Véronique Deltour, chargée de mission chez Mobilisud.

Et lorsqu’aucune de ces deux options n’existe, la centrale recourt à son propre réseau de conducteurs bénévoles.

«En temps normal, nous disposons d’une trentaine de chauffeurs. Mais avec le coronavirus, nous avons dû nous résoudre à écarter ceux de plus de 65 ans, considérés comme potentiellement à risque» précise Véronique Deltour.

75% de conducteurs et de trajets en moins

De sorte qu’ils sont actuellement sept à assurer des transports fort heureusement limités à l’essentiel: les rendez-vous médicaux indispensables et les courses alimentaires. La règle est la même que pour tout un chacun: exit les trajets non primordiaux. À Mobilisud, cela représente une diminution des trajets de l’ordre de 75%. «Nous fonctionnons actuellement avec une moyenne de 30 déplacements hebdomadaires, là où nous en assurions en temps normal 125» précise Véronique Deltour.

Pour Laurence, une habitante de Neffe qui vit seule et doit malheureusement composer avec une pathologie lourde l’obligeant à se déplacer aidée d’un déambulateur, la continuité du service est vécue avec soulagement. «Prendre le bus m’est tout simplement impossible, indique-t-elle. Et comme il n’existe pas de taxi social à Dinant, il me serait impossible de faire mes courses ou de me rendre chez mon médecin autrement. Ce que font les conducteurs bénévoles est admirable et indispensable. ».