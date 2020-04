Roberto Martinez donne de bonnes nouvelles sur la revalidation d’Eden Hazard

Roberto Martinez a donné des nouvelles d’Eden Hazard dans une interview par vidéo avec VTM et Het Laatste Nieuws dimanche. Le capitaine des Diables Rouges poursuit sa revalidation et est proche d’un retour. «Il peut bientôt recommencer à courir», a déclaré le sélectionneur national.

Confiné chez lui à Wigan avec sa famille, Roberto Martinez prend régulièrement des nouvelles de ses joueurs. L’entraîneur des Diables Rouges avait d’ailleurs de bonnes nouvelles concernant Eden Hazard, opéré de la cheville début mars à Dallas. «Je sais qu’il récupère bien. Il n’y a pas de complication et n’est plus très loin de pouvoir à nouveau courir. L’opération s’était bien passée mais ce sont généralement les quatre à cinq semaines qui suivent qu’il faut surveiller en cas de complication. Il n’y en a pas eu et c’est une bonne nouvelle», a confié Martinez.

«Nous savons qu’il va revenir plus fort. Nous avons également eu de la chance que son opération se soit déroulée juste avant la pandémie. Il n’aurait pas pu voyager ou être pris en charge hors de Madrid. J’ai le sentiment qu’Eden sera bientôt de retour.»

Martinez a également confirmé que le report de l’Euro en 2021 était inévitable. «Un mois en football, c’est long mais treize mois, c’est extrêmement long. Nous sommes maintenant concentrés sur la Ligue des Nations et utiliserons cette compétition en fonction de l’Euro. En mars, il y aura également les qualifications pour le Mondial 2022. Cela change notre approche et notre état d’esprit. Nous ne devons pas nous demander si le report de l’Euro est une bonne ou une mauvaise chose pour nous. Il faut regarder vers l’avant.»

La Belgique doit débuter la Ligue des Nations le samedi 5 septembre au Danemark avant de recevoir l’Islande trois jours plus tard. Ces rencontres sont actuellement maintenues.