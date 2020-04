Du contenu Netflix gratuit sur la chaîne YouTube de la plateforme

Plusieurs documentaires «nature» de Netflix, y compris «Our Planet» et «Babies», acclamés par la critique, peuvent être visionnés gratuitement sur la chaîne YouTube du streamer.

Netflix permet normalement aux enseignants d’accéder et de diffuser à certains de ses documentaires pour les diffuser dans les salles de classe pour divers cours ou activités. Mais vu le contexte actuel et comme les écoles sont fermées, la plateforme de streaming a décidé de mettre ces documentaires en libre accès sur sa chaîne YouTube. De cette façon, les enseignants peuvent fournir des documentaires aux élèves sans se soucier de savoir si les élèves ont accès à Netflix.

«Chaque titre contient aussi des ressources pédagogiques qui peuvent être utilisées à la fois par les étudiants et les enseignants», indique le communiqué de presse, «et nous ferons des questions/réponses avec certains des créateurs de ces projets afin que les étudiants puissent aussi participer».

Les 10 documentaires disponibles gratuitement incluent: 13th, Abstract, Babies, Chasing Coral, Explained, Knock Down the House, Our Planet, Period. End of a Sentence, The White Helmets et Zion. Quelques documentaires se concentrent sur la nature; d’autres sur les problèmes plus sociaux, la pauvreté, le racisme et les injustices systémiques par exemple.

Les ressources pédagogiques pour chaque documentaire sont disponibles sur le blog de Netflix.