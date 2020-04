Le gouverneur de New-York autorise les licences de mariage sur Zoom

Andrew Cuomo veut rendre une ordonnance autorisant les New Yorkais à obtenir des licences de mariage sur Zoom. Cette ordonnance autorise également les prêtres à organiser des cérémonies par vidéo.

Le bureau des mariages de New York étant fermé en raison de la pandémie de coronavirus, le gouverneur Andrew Cuomo a déclaré samedi que l’État commencerait à autoriser les licences de mariage à distance et que les prêtres organiseraient des cérémonies par vidéo.

NEW: I am issuing an Executive Order allowing New Yorkers to obtain a marriage license remotely and allowing clerks to perform ceremonies via video conference. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) April 18, 2020

«Il n’y a maintenant aucune excuse lorsque la question se pose pour le mariage», a-t-il déclaré lors de son briefing de samedi. «Vous pouvez le faire par Zoom. Oui ou non.»

Il faut dire que l’état de New-York est très durement touché par la pandémie. Avec des mesures de confinement assez strictes et de distanciation sociale, se marier via le logiciel de vidéoconférence est devenu un moyen populaire pour les mariées de conserver leurs dates de mariage, et même d’inviter les amis et la famille à participer à distance.

Mais le gouverneur Cuomo va encore un peu plus loin, puisqu’il veut donner aux couples new-yorkais qui envisageaient un mariage, mais qui n’avaient pas encore leurs licences, la chance pour obtenir les documents nécessaires. Il ne semble pas y avoir d’obligation pour les couples d’utiliser Zoom pour leur demande de licence et leur cérémonie. De nombreux mariages à distance ont eu lieu sur FaceTime et d’autres plateformes de vidéoconférence.