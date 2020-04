Un accord a été trouvé pour la reprise du football en Espagne

La fédération espagnole de football (RFEF), La Liga et le conseil espagnol du sport (CSD) ont trouvé un accord pour l’avenir du football espagnol en pleine crise du coronavirus, a annoncé le CSD dimanche.

Javier Tebas, le président de La Liga, Luis Ribales, le président de la RFEF, et Irene Lozano, la présidente du CSD, ont tenu une réunion durant huit heures à Madrid samedi et se sont mis d’accord sur certains points. La CSD n’a rien annoncé en détail. Cette rencontre est survenue après un protocole envoyé aux clubs par La Liga concernant une éventuelle reprise des entraînements.

Pour que le football espagnol puisse reprendre, les trois parties devraient s’entendre sur le calendrier et les conditions de reprise. La Liga et la RFEF ont longtemps eu des avis opposés à ce sujet. «Samedi, une rencontre a lieu au Viana Palace entre le CSD, la RFEF et La Liga pour objectif de prendre en charge la situation que la crise du Covid-19 a causée sur le football et le sport espagnol», a déclaré le CSD.

«Les participants – Irene Lozano, Luis Rubiales et Javier Tebas – ont discuté pendant huit heures de manière ouverte, honnête et constructive. Un accord a été trouvé et couvre les principaux aspects qui touchent le football espagnol dans le contexte de la crise sanitaire. Le CSD veut remercier La Liga et la RFEF pour leur générosité et volonté à parvenir à des accords et de continuer à travailler à court, moyen et long terme pour construire l’avenir du football espagnol après la pandémie.»

Plus de 20.000 personnes sont décédées en Espagne des suites du coronavirus. Le pays est actuellement en confinement et le championnat espagnol est suspendu jusqu’à nouvel ordre.