Lis, c’est belge! Notre sélection des bonne feuilles d’avril

Judas côté jardin et Cent jours sans Lily, romans parus chez l’éditeur bruxellois ONLIT, se passent en 2016: le premier en mars, au moment des attentats de Zaventem et de la station Maelbeek, le second quelques mois plus tard, lors de l’élection de Trump et de la chute de la ville syrienne d’Alep. Et leurs narrateurs les ont écrits sous la forme d’un journal pendant un nombre de jours correspondant à celui des chapitres: 40 chez Juan d’Oultremont, 100 chez Aliénor Debrocq qui s’était fixé, pour chacun d’entre eux, une longueur de plus ou moins deux mille signes.