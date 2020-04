Recyparcs: pas question que les communes y envoient leurs policiers

Qu’Intradel fasse appel à des sociétés de gardiennage pour gérer les recyparcs. C’est la demande des 31 communes de l’arrondissement de Huy-Waremme.

Le Conseil national de sécurité l’avait annoncé mercredi soir: les recyparcs pouvaient rouvrir leurs portes. Aux intercommunales de gestion des déchets à étudier les conditions de cette réouverture. Ce qu’a fait Intradel en province de Liège. Sauf que les 31 bourgmestres de l’arrondissement de Huy-Waremme, réunis au sein de la Conférence des élus, demandent à Intradel de revoir sa copie des conditions de réouverture.

Les 31 communes souhaitent cette réouverture, graduelle et «dans le strict respect des mesures hygiéniques et sécuritaires liées à cette période exceptionnelle», expliquent, dans un courriel commun, le président de la Conférence des élus Christophe Collignon et les vice-présidents Manu Douette, Jean-Michel Javaux et Francis Dejon. Des mesures «rigoureuses et scrupuleusement respectées» autant pour les agents de l’intercommunale que pour les citoyens. Alors, oui, les communes veulent bien aider en prêtant du matériel de sécurité, en communiquant rapidement à la population (il y a près de 200.000 personnes sur Huy-Waremme). Des policiers pourraient aussi passer sur les sites des recyparcs. Mais… pas question que cela se fasse sur le dos des communes, avec leurs policiers et leur argent.

1. Les policiers.

Les mesures imposées par Intradel sont plus sévères que celle prévues par le Conseil national de sécurité. Les 31 bourgmestres estiment dès lors que «prévoir des agents en faction dans les recyparcs gérés par Intradel est excessif et trop contraignant pour des zones de police fortement sollicitées depuis le début de la crise et qui surtout, doivent assumer des missions bien plus larges». La présence permanente de policiers pour assurer la sécurité à l’intérieur et à l’extérieur des recyparcs, non. Cette surveillance doit être assurée par une société de gardiennage privée et que ces frais soient pris en charge par l’intercommunale. Les bourgmestres en appellent d’ailleurs au gouvernement de la Région wallonne: qu’il impose aux intercommunales de faire appel à ces sociétés de gardiennage, comme le fait la grande distribution.

2. Le masque.

Intradel impose aux citoyens qui souhaiteraient venir déposer leurs déchets d’avoir un masque. Ce qui étonne les 31 communes de l’arrondissement «alors même que l’État fédéral est resté au stade de la recommandation en la matière et est, pour l’heure, incapable d’en fournir un exemplaire à chaque citoyen.»

3. Rendez-vous.

Les 31 communes suggèrent de passer par une formule de prise de rendez-vous «visiblement fluide et efficace dans d’autres zones de territoire, en Flandre notamment.» Ce que recommandait par ailleurs la ministre de l’environnement.

Les 31 communes de l’arrondissement de Huy-Waremme demandent donc à l’intercommunale Intradel de revoir sa copie… de toute urgence comme les recyparcs rouvriront dans quelques jours.