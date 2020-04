La police intervient trois fois pour des rassemblements: «Ils buvaient un verre entre amis»

En plein cœur de la crise sanitaire, une minorité de citoyens n’ont décidément toujours pas compris le message en se rassemblant, en organisant un barbecue entre voisins… La bourgmestre de Frasnes-lez-Anvaing est exaspérée.

Il ne se passe pas un jour sans que la bourgmestre Carine De Saint-Martin soit avertie de comportements qui enfreignent les règles de confinement sur le territoire de Frasnes-lez-Anvaing. Pas plus tard que ce samedi, en fin de journée, la police de la zone des Collines a dû intervenir à trois reprises pour des rassemblements d’une petite dizaine de personnes, principalement des jeunes, à Frasnes-lez-Buissenal et Saint-Sauveur. «Il s’agissait de groupes d’amis qui buvaient un verre dans des endroits tranquilles, à l’abri des regards. Ils se trouvaient sur des bancs près de la maison de jeunes Vaniche, à proximité de la Grand-Place et d’une maison abandonnée. »

Une trentaine de procès-verbaux liés au coronavirus

Alertée par des riverains et promeneurs, la mandataire frasnoise a pris ses dispositions en contactant le 101 qui s’est ensuite chargé de prévenir les services de police. Des forces de l’ordre qui, après avoir joué la carte de la prévention en Belgique, ne laissent plus rien passer. Avec pour ce type d’infractions des amendes de minimum 250€ (pour chaque personne du groupe).

«Ces rassemblements, formellement interdits en pleine crise du coronavirus, sont malheureusement devenus répétitifs la semaine également. Depuis le début du confinement, il y a un mois, la police des Collines a déjà dressé, rien que sur Frasnes, 27 procès-verbaux liés au Covid-19 (déplacements inappropriés, rassemblements…), » fulmine Carine De Saint-Martin, qui n’est évidemment pas la seule responsable politique à observer des comportements inciviques et irresponsables dans sa commune.

Un gâteau commandé pour vingt personnes!

Au-delà des interventions policières du samedi soir, il nous est aussi revenu que des habitants de la chaussée de Renaix, à Dergneau, avaient contrevenu aux règles en organisant samedi un barbecue entre voisins. «J’ai reçu un message de dénonciation mais il était trop tard pour agir,» signale la responsable politique.

Si la plupart de ses concitoyens «jouent le jeu», l’attitude d’une minorité d’individus met en rogne la bourgmestre qui pousse un petit coup de gueule.

«Cela me fâche et me désespère. Si l’on veut sortir de cette crise sanitaire, les efforts doivent être faits collectivement en restant, tous, à la maison. Il en va de la santé de ceux qui font fi des mesures strictes de confinement mais aussi des autres. Ce n’est pas parce qu’on se sent en bonne santé que l’on n’est pas porteur du virus,» indique la mandataire, qui en appelle au sens des responsabilités. Car certaines habitudes de consommation soulèvent également bien des questions. «J’ai même été interpellée par un boucher qui avait vendu pour 300€ de viande pour barbecue. Était-ce vraiment pour faire des réserves? J’ai encore plus de doutes quand j’entends qu’un citoyen est venu chercher en boulangerie un gâteau pour vingt personnes.»