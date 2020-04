L’Espagne va prolonger le confinement jusqu’au 9 mai inclus

L’Espagne, l’un des pays les plus endeuillés du monde par le nouveau coronavirus, va prolonger le confinement de sa population deux semaines de plus, jusqu’au 9 mai inclus, a déclaré samedi son Premier ministre Pedro Sanchez.

M. Sanchez a toutefois annoncé que ce confinement extrêmement strict allait être assoupli pour les enfants qui allaient pouvoir sortir de façon «limitée» à partir du 27 avril alors qu’ils n’en avaient pas le droit depuis le début du confinement général le 14 mars.

«Nous avons fait le plus dur grâce à la responsabilité et à la discipline sociales […] nous avons laissé derrière nous les moments les plus extrêmes» mais «ces succès sont encore insuffisants et surtout fragiles», a insisté M. Sanchez, appelant à ne pas tout «mettre en péril» avec des décisions «précipitées».

Le déconfinement qui interviendra en fonction de l’évolution de la pandémie sera «prudent et progressif», a-t-il martelé.

L’Espagne a dépassé samedi les 20.000 morts, le troisième bilan le plus lourd du monde, derrière ceux des États-Unis et de l’Italie.

Ce comptage – qui n’inclut que les personnes testées positives au nouveau coronavirus – est cependant de plus en plus contesté par certaines régions selon lesquelles des milliers de personnes supplémentaires sont mortes après avoir présenté des symptômes de la maladie mais sans avoir pu être testées.