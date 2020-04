La frontière Canada – États-Unis restera fermée un mois de plus

Les États-Unis et le Canada ont décidé de prolonger d’un mois la fermeture partielle de leur frontière commune en raison de la crise du coronavirus, a annoncé samedi le Premier ministre canadien Justin Trudeau.

«Je confirme aujourd’hui que le Canada et les États-Unis ont trouvé un accord pour prolonger de 30 jours» cette fermeture de la frontière aux déplacements non-essentiels, a indiqué M. Trudeau lors de sa conférence de presse quotidienne.

Le président américain Donald Trump avait annoncé cette semaine qu’il souhaitait que cette frontière, fermée depuis plus de trois semaines, soit «parmi les premières» à être rouverte, alors qu’Ottawa estimait qu’il faudrait encore «bien des semaines».

«C’est une décision importante, qui permettra aux gens de chaque côté de la frontière d’être en sécurité», s’est félicité M. Trudeau. «C’est un nouvel exemple de l’excellente collaboration entre les deux pays» et elle permettra la poursuite des échanges entre les deux partenaires commerciaux malgré la pandémie, selon lui.

Les deux pays avaient d’un commun accord décidé de fermer le 21 mars leur frontière pour 30 jours, sauf pour le transport de biens et de marchandises, totalisant chaque jour 2,4 milliards de dollars canadiens (1,6 milliard d’euros) d’échanges de part et d’autre de la frontière.

Plus de 400.000 personnes franchissent chaque jour la frontière entre le Canada et les États-Unis en temps normal, la plus longue au monde avec près de 8.900 km, selon des chiffres officiels.

Environ neuf fois moins peuplé que les États-Unis, le Canada comptait samedi matin quelque 32.000 cas de coronavirus et près de 1.400 morts, contre plus de 700.000 cas et 37.000 morts chez son voisin et premier partenaire commercial.