VIDEO: La chanson de la famille Robert a été écoutée près de 250 000 fois!

Thomas Robert et ses enfants, Lison et Émile. -

La chanson écrite par Thomas Robert et ses enfants sur le coronavirus fait un carton: 250 000 vues sur YouTube. Ils viennent d’en faire un clip.

On peut inciter les gens à rester chez eux et en même temps s’inviter dans de nombreux foyers via les réseaux sociaux. La preuve avec «Tout ira bien», cette chanson sur le coronavirus écrite et interprétée par la famille Robert, d’Étalle, qui a fait un carton sur le web: près de 250 000 vues sur YouTube en un mois.

Un succès inattendu, qui a décidé ses auteurs à la mettre en images. Et le clip, révélé ce samedi, en début d’après-midi, devrait booster un peu plus encore la diffusion.

«Dans la première version, il n’y avait pas d’images, précise Thomas Robert, le papa. Juste les paroles qui défilent avec la musique. Comme ça marchait bien, on s’est dit qu’on pourrait en faire un clip. Et en même temps permettre à des parents de s’occuper avec leurs enfants.»

Le trio stabulois – Lison, 7 ans, Émile, 5 ans, et leur papa – a en effet lancé un appel sur les réseaux sociaux pour réaliser cette vidéo, invitant les parents à filmer leurs enfants pendant que ceux-ci chantent le refrain en play-back.

Même de Guadeloupe

«Et on a ainsi reçu pas mal de petites vidéos sympathiques avant d’en réaliser le montage, poursuit Thomas Robert. Une moitié environ vient de connaissances. Pour le reste, on en a eu d’un peu partout. De Belgique, de France et même de Guadeloupe. Je crois que ce qui plaît aux enfants comme aux parents, c’est cette légèreté, cet esprit positif qu’on essaie de faire passer dans la chanson.»

C’est la petite Lison, musicienne comme son papa – celui-ci a notamment composé des chansons pour Florent Brack, ancien lauréat de The Voice – qui a initié ce projet finalisé dans le petit studio d’enregistrement familial. «Elle a émis des idées et je l’ai aidée pour les rimes et la construction des couplets avant de composer la mélodie», précise Thomas.

C’est elle qui chante aussi, soutenue par son petit frère sur le refrain. Le résultat est franchement agréable et entraînant. Émouvant même.

«L’objectif n’était pas de mettre mes enfants en avant, conclut Thomas Robert. J’avoue même que j’étais un peu réticent quand ma fille m’a proposé le projet. Mais on s’est dit que dans ces circonstances exceptionnelles, cette petite mélodie serait sympa et utile pour distraire leurs copains de classe et connaissances.»

Quelques semaines plus tard, elle a déjà traversé plusieurs frontières. Comme un petit virus. Aux effets positifs celui-là.